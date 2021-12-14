Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıran şahıslar yakalandı

Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda 2 gün üst üste Türk bayrağına saldıran şahıslar esnafın tepkisi ile karılaşmış, olay sosyal medyada ve televizyonlarda gündem olmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türk bayrağına saldıran şahıslara esnaftan dayak" haberleri üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 yabancı uyruklu şahsın Türk Bayrağı’nı asıldığı yerden koparttığını tespit etti. Zanlıların kimliklerini belirleyen ekiler E.K. ve M.L.M.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Diğer şüpheli R.C.M.’nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Zanlılardan M.L.M.A. ifadesinin arından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.