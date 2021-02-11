Karaköy’de başörtülü sanıklara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırdığı iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Semahat Yolcu’nun hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kaldırılmıştı. Yeniden yapılan yargılamada müştekiler sanığı şikayetlerini geri çekerken, mahkeme, 1 yıl 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Karaköy’de yolda yürüyen başörtülü genç kızlar Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce’ye saldırdığı iddia edilen sanık Semahat Yolcu’nun İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 21 Şubat’ta karara bağlanmıştı. Sanık Semahat Yolcu, iki müştekiye karşı ‘Hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün, zincirleme olarak ‘Tehdit’ suçundan 6 ay 7 gün, ‘Yaralama’ suçundan 3 ay 10 gün ve ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Müştekiler Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce’nin avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Yolcu’nun hakkında benzer bir olaydan dolayı kovuşturma yürütüldüğü, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaate hangi tutum ile davranışları nedeniyle ulaşıldığının ve olayda kamu zararının ne şekilde giderildiğinin kararda tartışılmamış olması sebebiyle usul ve yasaya uygun bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına hükmetmişti.

Kararın ardından yeniden görülen davada yargılamaya devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Semahat Yolcu, müştekiler ve avukatları hazır bulundu.

“Umarım sanık yargılama süresince gereken dersi almıştır”

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, “Her şeyden önce kişinin yapılan kötülüğe karşılık bir ceza uygulanması gerekir. Pişmanlığını ifade eden sanığı affetmek daha makbuldür. Mağdurlarında dediği gibi saldırı bir eylem olsa da sanığın pişmanlığını belirtmesi üzerine müşfik bir tavırla onları affetmek hem kamu vicdanı hem de inancımız gereğidir. Umarım sanık yargılama süresince gereken dersi almıştır” ifadelerini kullandı.

Pişman olduğunu söyleyen sanık Semahat Yolcu, “Şahsıma yakışmayan bir davranıştı. Özür dilerim şuursuzca yapılan bir davranıştı. Tekrar Özür diliyorum” dedi.

Mahkeme, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmeleri sebebiyle ‘yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından davanın düşmesine karar verdi.

‘Tehdit’ ile ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçunun ise şikayete bağlı suçlar olmadığını belirten mahkeme, ‘tehdit’ suçundan 6 ay 7 gün, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan ise 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Öte yandan, sanık Semahat Yolcu, duruşma sonrasında mağdurların yanına giderek onlardan özür diledi.

“Pişmanlık dile getiren suçluyu affetmek ise daha hayırlıdır”

Davaya ilişkin mağdur avukatları yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sanık pişmanlığını dile getirmiş, mağdurlardan özür dilemiştir. Bu bağlamda mağdurlar Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce sanığın pişmanlığını göz önünde bulundurmak suretiyle şikayetlerinden vazgeçerek sanığı affettiklerini dile getirmişlerdir. Sanığın eylemi ne mağdurlar ne de kamu nezdinde mazur görülebilecek bir eylem değildir. Ceza hukukunun temel mantığı ıslah edicilik olmalıdır. Bizim inancımıza göre kişinin yaptığı kötülüğe karşı denk bir ceza uygulanması gerekirken pişmanlık dile getiren suçluyu affetmek ise daha hayırlıdır” denildi.

“Mağdurların erdemli tutumlarının kayda değer olduğu kanaatindeyiz”

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, “Bu anlamda kişinin nedamet getirerek duruşmada pişmanlığını dile getirmesi ve kararın açıklanmasından sonra mağdurların yanına gelerek tekrar özür dilemesini, cezaevinde geçireceği aylardan daha anlamlı buluyoruz. Kimsenin kimseyi affetmediği, bağışlama ve merhametin zayıflık olarak değerlendirildiği, daha çok davanın ve cezanın talep edildiği bir ortamda mağdur kardeşlerimiz Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce’nin bu erdemli tutumlarının kayda değer olduğu kanaatindeyiz” ifadelerine yer verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 15 Kasım günü saat 15.15 sıralarında gerçekleştiği ve Karaköy meydanına doğru yürümekte olan Yolcu’nun karşı yönden gelen Yerlikaya ve İnce’ye doğru hamle yaparak ilk önce Feyza Yerlikaya’nın başörtüsünü eliyle açmaya çalıştığı ve sağ eliyle Yerlikaya’nın omuzuna vurarak hakaret içeren sözler söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer almış, şüpheli Yolcu’nun ise ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 4 yıl 8 aydan 12 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.