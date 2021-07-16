Karaköy’de tramvay taksiye çarptı: 1 yaralı

Karaköy’de tramvayla taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri taksinin kaldırılmasıyla yeniden başladı.
“Sola dönmeye çalıştı, tramvay da vurdu”
Kazayı gördüğünü söyleyen İshak Özdemir isimli vatandaş, “Buradan sola dönüş yok. Ticari taksi sola dönmeye çalıştı, tramvay da vurdu. Epey kalabalık oldu, tramvaylar birikti ve seferler aksadı. Trafik kilitlendi. Taksici hafif yaralıydı, ambulans gelip götürdü. Burada ara sıra böyle kazalar oluyor” dedi.Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri araçların kaldırılmasıyla normale döndü.