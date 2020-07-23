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Karaköy’de vapurdan bir yolcu denize düştü

KADIKÖY-EMİNÖNÜ-KARAKÖY SEFERİNİ YAPAN VAPURDAKİ BİR YOLCU DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ. YOLCU, SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Karaköy’de vapurdan bir yolcu denize düştü

Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü. Yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy - Eminönü - Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu, dengesini kaybetmesi sonucu iskeleye yaklaştığı esnadan denize düştü. Vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Denizde kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise Sahil Güvenlik ekibi ve Deniz Polisleri tarafından iskeleye çıkarıldı. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından vatandaşa bir süre kalp masajı yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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