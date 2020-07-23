Karaköy’de vapurdan bir yolcu denize düştü

Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü. Yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
KADIKÖY-EMİNÖNÜ-KARAKÖY SEFERİNİ YAPAN VAPURDAKİ BİR YOLCU DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ. YOLCU, SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü. Yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.