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Karaköy’de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada

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Karaköy’de yılbaşı gecesi bir grup genç, 6 kişi binmek istedikleri taksiciyle önce tartıştı ardından da taksiye saldırdı. Defalarca taksiyi tekmeleyen gençler, polisi araya girmesiyle sakinleştirildi. Tekmeli saldırı ise kameralara yansıdı.

Karaköy’de yılbaşı gecesi taksiciye tekmeli saldırı kamerada
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Karaköy’de yılbaşı gecesi bir grup genç, 6 kişi binmek istedikleri taksiciyle önce tartıştı ardından da taksiye saldırdı. Defalarca taksiyi tekmeleyen gençler, polisi araya girmesiyle sakinleştirildi. Tekmeli saldırı ise kameralara yansıdı.

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Beyoğlu Karaköy Tersane Caddesi üzerinde gece saatlerinde bir grup genç, taksiye binmek istedi. Taksiye 6 kişi binmek isteyen gençler taksicinin kabul etmemesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler tekme ve yumruklarla taksiye vurmaya başladı. Defalarca araca tekme atan gençlerin elinden aracını güçlükle kurtaran taksici yoluna devam etmek istedi. O esnada bir trafik polisi olaya müdahale ederek gençleri sakinleştirdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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