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Karantinayı ihlal eden 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı

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Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Karantinayı ihlal eden 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı
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Kırklareli’nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü yakınlarında trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri A.A.N.’ye ait aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde A.A.N.’nin korona virüs nedeniyle karantinada olmasını tespit etti.

Öte yandan, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden de A.Ç.’nin karantinada olması gerektiğini tespit eden ekipler, A.A.N. ve A.Ç.’ye karantina kurallarını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uyguladı.

Yakalanan A.A.N. ve A.Ç. filyasyon ekiplerince evlerine götürüldü.

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