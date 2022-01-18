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Karda böyle kaza yaptı

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Bursa’ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karda böyle kaza yaptı
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Bursa’ya karda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Bursa’da sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İnegöl ilçesine bağlı Oylat kaplıcaları yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü şarampole uçtu. Kaza, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, hafif ticarî araçta maddî hasar meydana geldi. Sosyal medya için hikâye çeken ve kaza anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşın heyecanlı konuşmaları da kayda yansıdı.

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