Karda takla atan otomobil güvenlik kameralarına takıldı

Bursa’da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan otomobilin içinde sıkıştı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Mudanya yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, ana yolda takla atarak metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen vatandaşlar sürücünün araçta sıkıştığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olay yeri vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkardı. Hafif yaralı olan sürücü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.