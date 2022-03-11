Kardan tank yapıp ’Savaşa hayır’ dediler

Bayrampaşa’da otomotiv sektöründe çalışan 6 kişi, kardan tank yaparak ’Savaşa hayır’ dedi. Yapımı 5 saat süren tankı yapan kişilerden Emre Esenlikçi, “Tepkimizi böyle göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa’da araç modifiye işi yapan 6 kişi, karın etkisini göstermesiyle fırsatı değerlendirdi. Cadde üzerinde yaklaşık 5 saat süren çalışmanın sonunda kardan tank yapan arkadaşlar, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tankın önüne ’Savaşa hayır’ yazarak, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına tepki gösterdi. Kardan tankı gören vatandaş ve çocuklar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

"İnşallah Ukrayna’daki savaş bir an önce biter"

Tankı yapan kişilerden Emre Esenlikçi, daha önceden de kardan araba yaptıklarını belirterek, "Malum şu an savaş var, ülkemiz de bundan etkileniyor. Tepkimizi böyle çekmek istedik, biz de buradayız. Savaşa hayır, savaş olmasın, ülkemizde barış olsun hepimiz kardeşiz. İnşallah Ukrayna’daki savaş bir an önce biter ve herkes rahatlar. Sabah kar etkiliydi erkenden dükkanımızı açtık 5 arkadaşımızla beraber yaptık. Toplamda 5 saat sürdü, güzel oldu” diye konuştu.