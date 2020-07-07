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Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, o anları sosyal medyada canlı yayınladı

İstanbul’da yaşayan B.A. isimli genç kadın, sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada küçük yaştaki kardeşine sigara içirmeye çalıştı. O anları internetten yayınlayan genç kadına çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kardeşine zorla sigara içirmeye çalıştı, o anları sosyal medyada canlı yayınladı

İstanbul’da yaşayan B.A. isimli genç kadın, sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada küçük yaştaki kardeşine sigara içirmeye çalıştı. O anları internetten yayınlayan genç kadına çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İstanbul’da yaşayan B.A. isimli genç kadın, iddiaya göre sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptığı esnada, kardeşi olduğu öğrenilen küçük yaştaki bir kızı kucağına aldı. B.A. elindeki sigarayı küçük kıza uzatarak sigarayı içirmeye çalıştı. B.A. küçük yaştaki kardeşinin dumandan rahatsız olmasına ise aldırış etmedi. Ayrıca B.A.’nın küçük kardeşine küfürler ettiği de görüldü. O anları sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlayan B.A.’ya diğer vatandaşlar tarafından sosyal medya aracılığıyla tepki gösterildi.

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