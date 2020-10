Kargo çalışanı adresi bulamayınca hastanelik oldu

Çekmeköy’de bir adrese kargo teslimatı yapmaya giden MNG kargo çalışanı, yardımcı olmaya çalıştığı kargo alıcısı tarafından dövülerek yoğun bakımlık edildi. Teslimat adresinin eksik yazılması nedeniyle ikameti bulamayan kargo çalışanı, alıcıyı arayarak kargo paketini şubeye götürmek yerine buluşup kendisine verebileceğini belirtti. Alıcı, buluştuğu kargo çalışanını sokak ortasında feci şekilde darp etti. Kargo çalışanı, kafasına aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdi, ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Hastanede yaşam savaşı veren kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’in acılı ailesi, serbest bırakılan saldırgan şahsın gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

Olay, Çekmeköy’de 19 Ekim tarihinde yaşandı. Bir kargo firmasında çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, Çekmeköy’e bir adrese teslimat yapmak için gitti. İbin, kargo paketinin adres kısmının eksik yazıldığını fark ederek kargo alıcısı Tayfun Ş.’yi telefonla aradı. İbin, Tayfun Ş.’ye paketi şubeye teslim etmek yerine kendisiyle buluşup teslim edebileceğini söyledi. Fakat Tayfun Ş., kargo çalışanı İbin’in adresi bulamamasına sinirlenerek telefonda şikayette bulundu. Ardından Tayfun Ş. ile beraberindeki iki şahıs, kargo aracını yanına otomobil ile geldi. Tayfun Ş., iddiaya göre sokak ortasında kargo çalışanı Mehmet Ali İbin’e saldırdı. İbin, kafasına aldığı darbeler nedeniyle fenalaşarak yere yığıldı. Saldırgan Tayfun Ş. ile beraberindeki şahıslar, kanlar içinde yere yığılan ve kalkamayan İbin’in ölmek üzere olduğunu düşünerek panikledi ve bir süre başında bekledi. Şahıslar, iddiaya göre yaklaşık yarım saat boyunca yerde kanlar içinde yatan İbin’i kucaklarına alarak otomobile bindirip çevredeki bir hastaneye götürdü. Aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren İbin, ameliyata alındıysa da sağlık durumunda iyileşme olmadı. Doktorları, iddiaya göre İbin’in acılı ailesine sağlık durumunun iyi olmadığını, yaşama şansının az olduğunu belirtti. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşam savaşı veren İbin’den iyi bir haber bekleyen acılı aile, saldırgan şahsın serbest bırakılmasına tepki göstererek gereken cezayı almasını istediklerini belirtti.

Mehmet Ali İbin’in kardeşi Murat İbin; “Kardeşim kargoda çalışıyor, kurye kendisi. Kendini işine adamış, ekmeğinde, zayıf, çelimsiz biri. O gün de kargoyu teslim ederken hatalı adres yazılmış. Kardeşim de kendini işine adadığı için kargoyu iade etmektense, teslim edebilir miyim diye şahsı arıyor. Şahıs da “sen benim adresimi nasıl bulamazsın” deyip 3 kişi geliyor. Kardeşime yumruk atıyor. Kardeşim yere düşüyor. Bilinci kapanıyor yerde. Yoğun bakımda, beyin kanaması geçiriyor, ameliyat oldu. Doktorlar hiç umut verici konuşmuyorlar. Biz şikayetçi olduk. Ama şahıs serbest bırakıldı. Kardeşim burada ölümle cebelleşiyor. Hiçbir doktor hocamızın umut açıcı konuşmamasın rağmen, bu yönde raporlar olmasına rağmen maalesef şahıs serbest. Şu an geziyor” dedi.

Gözyaşları içinde yaşananları anlatan kargocunun yengesi Nuran Arı İbin; “Ayın 19’undan beri buradayız. Biz her gün ağlıyoruz. O bizim canımız. Kendisi 40 yaşında. Bize her gün milyonda bir yaşama ihtimalinin kaldığı söyleniyor. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ve bu şahıs denetimli serbestlikten dışarıya bırakıldı. Bizim kimseye zararımız yok. Evde 80 yaşındaki annesi var, 90 yaşında babası var. Kargoda adres eksik. İyi niyetinden dolayı kargo sahibini arıyor diyor ki “abi adresin eksik”. O da diyor ki “ben geliyorum senin yanına”. Yolun ortasına arabayı çekiyor, direkt öldürme niyetiyle darbeleri vuruyor. Şu an bu hastanenin doktorları her gün bize bilgi verirken ağlıyorlar. Başhekimlik, hayati riski yüksek oranda devam ediyor diye bize rapor verdi. Biz bu belgeleri almaktan, bunları duymaktan dolayı çok üzgünüz. Çok perişan haldeyiz. Annesine nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz. Doktorlara kargoculara sizlere el kalkmasın. Bizim sesimizi duyun. Bu şahıs tekrar içeri girsin, size yalvarıyoruz. Kelimeler tükendi. Ablası perişan, diğer abaları perişan. Diğer yarısı da sakinleştirici kullanıyor. Annesine söyleyemedik, rahatsız dedik. Ne rahatsızlığı olduğunu bilmiyor. Lütfen bize sahip çıkın Bu ülkede hukuk var. Bu insan başka insanlara el kaldırmasın. Bizim canımız gitti. Belki de doktor arayıp “Mehmet’iniz yok” diyecek. “Mehmet Ali İbin için adalet” diyorum” dedi.

Öte yandan, darp edilen kargo çalışanı İbin’in saldırgan şahıslarca kucaklanarak otomobile bindirildiği ve götürüldüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri, darp ettikleri kargo çalışanını kucağında taşıyarak otomobile bindiriyor.