Karı koca lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmiş

Esenyurt’ta sokakta uyuşturucu satan torbacıyı takip eden polis ekipleri Bahçeşehir’de bir villanın uyuşturucu imalathanesi olduğunu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı karı koca adliyeye sevk edilirken, villada yüklü miktarda ‘marihuana’ tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişlerVilla içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu belirlenerek, saksılarda yetiştirilen uyuşturucu madde ‘marihuana’ bulundu. Öte yandan yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplam 1 kilonun üzerindeki uyuşturucu ve yetiştirme aparatları da yakalandı. Karı koca 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.