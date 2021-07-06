Karısını 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban hakkında mütalaa açıklandı

Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Çoban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık ağlayarak “Ben karımı seviyordum” dedi.

Esenyurt’ta 11 Nisan 2019’da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Çoban’ı (42) 9 kez bıçaklayarak öldüren ve ardından polise gidip cinayeti itiraf eden Dursun Çoban’ın (45) yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Dursun Çoban SEGBİS sistemi ile hazır edildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Mehtap Çoban ile Dursun Çoban arasında geçimsizlik bulunduğunu, yaşanan geçimsizlik nedeniyle Mehtap Çoban’ın eşine boşanma davası açtığını ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirtti. Mütalaada olay günü çift arasında tartışma çıktığı ve Dursun Çoban’ın mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğü aktarıldı. Mütalaada yer verilen otopsi sonucunda maktul Mehtap Çoban’ın vücudunda 9 adet delici kesici alet yaralanması bulunduğu, bunlardan 2 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Mütalaada sanığın eşinin kendisini aldattığını ve delillerin telefonda bulunduğunu iddia ettiği ancak tüm incelemeye rağmen telefonun açılamadığı anlatıldı. Savcı haksız tahrik koşullarının oluştuğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirterek sanığın ’eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık Dursun Çoban ağlayarak “Çok pişmanım. Bütün insanlıktan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Ben karımı seviyordum. Bu suçtan karşınızda olmaktan utanıyorum” dedi.

Duruşma sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.