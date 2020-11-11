Karısının kıyafetlerini giydiği görüntüleri ortaya çıkan koca eşinden şikayetçi oldu

İstanbul’da karısının kıyafetlerini giyen koca; eşi hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından şikayetçi oldu.
Eşinin kıyafetlerini giyen koca da şikayetçiKarısının kıyafetlerini giydiği öne sürülen A.K.B. de bugün avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak karısı A.D.B. hakkında şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, A.D.B. hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” ve “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme” suçlarından soruşturma başlatılması talep edildi.