Karpuzlu trafik magandası yakalandı

İstanbul’un çeşitli noktalarında araçların arasında “makas” atan ve seyrettiği esnada karpuz yiyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda panelvan tipi minibüsle seyreden bir sürücü, araçların arasında defalarca kez “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Aynı sürücü aracıyla seyrederken karpuz yemiş ve o anları bir de sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı.

Ehliyetine el konularak para cezası kesildi

Görüntüleri incelemeye alan polis, şüpheli Batuhan D’nin sosyal medya hesabından 34 LEP 362 plakalı panelvan tipi aracını tespit etti. Belirlemelerin ardından şahıs sivil trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsa burada, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 228 lira, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak” maddesinden ise 132 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü Batuhan D, “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.