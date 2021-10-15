Kartal sahil yolunda art arda makas atan otomobil kamerada

Kartal sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, yoldaki diğer araçlara aldırmadan art arda makas attı. Makas atarak bir anda iki şerit birden atlayan otomobil sürücüsü hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, Kartal sahil yolunda dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Yolda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü, önünde makas atarak ilerleyen otomobili takip etmek isteyince gaza basarak hızlandı. Sürücü, art arda makaslar atarak trafiği tehlikeye soktu. Trafik magandası, makas atarak iki şerit birden değiştirip en sol şeritten en sağ şeride geçti, ardından tekrar iki şerit birden değiştirerek yine en sol şeride geçiş yaptı. Sorumsuz sürücü bu hareketleriyle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

Kartal sahil yolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün yolda tehlike saçtığı anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.