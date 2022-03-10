Kartal’da adak kurban satış yerinde yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı

Kartal’da adak hayvanların satışının yapıldığı çadırda sobadan yangın çıktı. Hayvan sahiplerinin fark ettiği yangında koyun ve keçiler son anda kurtarıldı.

Kartal Esentepe Mahallesi Nagehan Sokak üzerinde bulunan adak hayvanların satışının yapıldığı çadırda yangın çıktı. İşletme sahiplerinin yemek yediği esnada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer çadırlara sirayet etti. Çıkan yangında adaklık için beslenen hayvanlar son anda kurtarıldı. İşletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Hayvanların son anda kurtarıldığı yangında, işletme kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Musa Kuş, "Yemek yerken bir anda arka taraftan soba ya da elektrik kaçağından bilemiyoruz tutuşma oldu. Biz müdahale ettik, ama söndüremedik. İtfaiye haber verdik geldiler, müdahale ettiler. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hayvanları kurtardık” dedi.