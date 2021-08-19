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Kartal’da alevlere teslim olan balık restoranı havadan görüntülendi

Kartal’da bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Alevler, restoranın yanındaki hurda ve kağıt deposuna da sirayet etti. Restoranın ve deponun yanan çatısı havadan görüntülendi.

Kartal’da alevlere teslim olan balık restoranı havadan görüntülendi
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Kartal’da bulunan bir balık restoranında yangın çıktı. Alevler, restoranın yanındaki hurda ve kağıt deposuna da sirayet etti. Restoranın ve deponun yanan çatısı havadan görüntülendi.

Kartal’da bulunan bir balık restoranında saat 11.45 sıralarında yangın çıktı. Restoranın çatısında başlayan yangın tüm çatıyı sararken, alevler restoranın yanında bulunan kağıt ve hurda deposuna da sıçradı. Restoranın ve deponun çatısının alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Restoranın ve deponun çatısı ile depodaki kağıt ve hurdalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan yanan balık restoranının çatısı ile deponun çatısı drone ile havadan görüntülendi.

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