banner4556

Kartal’da döner kapıya sıkışan kediyi kurtarma operasyonu

banner4336

Kartal’da bir binanın döner kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye erinin kediye “Ne oldu adam sana, ne oldu geldik ya” demesi de yüzleri gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal’da döner kapıya sıkışan kediyi kurtarma operasyonu
banner3909

Kartal’da bir binanın döner kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye erinin kediye “Ne oldu adam sana, ne oldu geldik ya” demesi de yüzleri gülümsetti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

banner4575

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre döner kapıdan geçmeye çalışan bir kedi, bir anda kapıya sıkıştı. Başının kapıya sıkıştığını ve kedinin acılar içinde kıvrandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kapıya sıkışan kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Bir itfaiye erinin kediye “Ne oldu adam sana, ne oldu geldik ya” demesi ise yüzleri gülümsetti. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek
Cüneyt Çakır, Kuveyt Emir Kupası Finalini yönetecek
  1. SPOR

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349