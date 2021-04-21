Kartal’da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kartal’da bir kuyumcudan 9 bin 960 TL değerinde bilezik alan şahıs, ücreti EFT ile kuyumcunun hesabına aktardığını belirterek kuyumcuya dekont gösterdi. Kuyumcu ise telefonundan banka hesabına baktığında tutarı göremedi. Dolandırıcı şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
A.T. isimli şüpheli şahsın benzer olaylara karışmış olabileceği araştırılarak, şüpheli şahsın farklı tarihlerde “Güveni Kötüye Kullanma” ve Dolandırıcılık” olaylarından 57 bin 563 TL ve 20 gram bilezik elde ettiği anlaşıldı.Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.