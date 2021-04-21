Kartal’da EFT dolandırıcılığıyla bilezik çalan şahıs kıskıvrak yakalandı

Kartal’da bir kuyumcudan 9 bin 960 TL değerinde bilezik alan şahıs, ücreti EFT ile kuyumcunun hesabına aktardığını belirterek kuyumcuya dekont gösterdi. Kuyumcu ise telefonundan banka hesabına baktığında tutarı göremedi. Dolandırıcı şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen bir şahıs buradan 9 bin 960 TL değerinde bir bilezik almak istediğini belirtti. Şahıs dükkan sahibine bilezik ücretini EFT yapacağını söyleyerek telefonundan 9 bin 960 TL tutarındaki ödeme dekontunu gösterdi ve altını alarak kuyumcudan ayrıldı. Dükkan sahibi bir süre sonra hesabında tutarın olmadığını ve dolandırıldığını anladı. Yapılan çalışmalarda, müşteri gibi kuyumcuya gelen kişinin A.T. isimli şüpheli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs 15.04.2021 günü Tuzla’da yakalandı.

A.T. isimli şüpheli şahsın benzer olaylara karışmış olabileceği araştırılarak, şüpheli şahsın farklı tarihlerde “Güveni Kötüye Kullanma” ve Dolandırıcılık” olaylarından 57 bin 563 TL ve 20 gram bilezik elde ettiği anlaşıldı.

Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.