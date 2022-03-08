Kartal’da gecekondu alevlere teslim oldu

Kartal’da yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan gecekondu, alevlere teslim oldu. Gecekonduda alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Esentepe Mahallesi Safir Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak başında bulunan yabancı uyruklu şahıslar tarafından kullanılan gecekondu, alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan gecekondunun alev alev yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.