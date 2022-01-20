Kartal’da hemşire Ömür Erez’i öldüren zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasında

Kartal’da hemşire Ömür Erez’i öldüren zanlı, yakalanmasının ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlının polis tarafından Bağcılar’da yakalandığı anlar ortaya çıktı.

Kartal’da 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan hemşire Ömür Erez’in katil zanlısı Rahmi U., Bağcılar’da yakalanmasının ardından Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Rahmi U. ile birlikte ona yardım ettiği öğrenilen Musa T. de gözaltına alındı.

“200 bin TL borcu vardı, tartıştık”

Katil zanlısı Rahmi U. ilk ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce internet üzerinden tanıştığını, 1 yıl önce de ayrıldıklarını söyledi. Zanlı ifadesinin devamında, Erez’e 200 bin TL borç verdiğini, bu sebeple tartıştıklarını iddia etti. Zanlının arkadaşı Musa T. ile Konya’dan bir araç kiraladıkları ve olay yerine bu araçla geldikleri öğrenildi.

"Kafede otururken yakalandı"

Öte yandan, zanlı Rahmi U.’nun polis tarafından yakalandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kafede oturan Rahmi U. ve arkadaşı Musa T.’nin gözaltına alındığı görüldü. Rahmi U. emniyete girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.