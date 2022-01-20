Kartal’da hemşirenin vurularak öldürüldüğü olayda yeni ayrıntılar otaya çıktı

Kartal’da bir aile sağlığı merkezine silahla gelen Rahmi Uygun, burada hemşire olarak görev yapan Ömür Erez’i silahla vurarak öldürdü. Uygun’un hemşire Erez’e daha önceden birlikte olma talebi ilettiği, talebine karşılık alamayınca Erez’i rahatsız ettiği, aralarında çıkan tartışma sonucunda cinayet olayının gerçekleştiği öğrenildi.

Olay, Kartal’da Yunus Mahallesi Topselvi 10 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen Rahmi Uygun, iddiaya göre, burada çalışan Ömür Erez isimli hemşireyi silahla başından vurdu. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür Erez hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Rahmi Uygun Bağcılar’da polis tarafından yakalandı.

Olaya ilişkin yeniş ayrıntılara ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre Rahmi Uygun’un hemşire Ömür Erez’le daha önceden irtibat kurarak birlikte olmak istediği, Erez’in ise bu isteği reddettiği öğrenildi. Uygun’un bu süreçten sonra Erez’i rahatsız ettiği, bugün yaşan olayda da Uygun ile Erez’in sağlık merkezinde tartıştığı, tartışmanın sonucunda Uygun’un silahla vurarak hemşire Erez’i öldürdüğü öğrenildi.