Kartal’da İETT otobüsünün çarptığı bisikletli: “Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı”

Kartal Sahil’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletli yaralandı. Hastaneye kaldırılan bisikletliler ise yaşanan o korku dolu dakikaları anlattı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olduğu sırada yağış sonrası kayganlaşan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü yol kenarındaki durağa daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletli ise kazadan kıl payı kurtuldu. Hafif yaralanarak hastaneye kaldırılan bisikletlilerden Levent Atil ve Volkan Kurdoğlu yaşanan korku dolu dakikaları anlattı.

“Otobüs biraz daha hızlı olsaydı üstümüzden geçebilirdi”

İETT otobüsünün çarptığı bisikletliler arasında bulunan Levent Atil kaza hakkında, “Yağmur dolayısıyla Kartal tarafındaki bir durakta durduk. Yağmurun dinmesini bekledik. Yağmur dindikten sonra yolumuza devam edecektik. Yağmur dindikten sonra yerlerin kurumasını bekliyorduk. O sırada bir otobüs kayarak durağın içine girdi. 5 arkadaş duraktaydık. Kaçacak yer yoktu. 2 arkadaşımız otobüsle durak arasına sıkıştı. 2 arkadaş, durağın arkasına düştük. Vücudumuzda kesikler, vuruklar oluştu. Ucuz atlattık. Biraz daha hızlı olsaydı üstümüzden geçebilirdi. Ben iyi durumda olanlardan biriyim. Diğer arkadaşlar tekerlekli sandalyede şu an. Geldiğini gördük ama kaçacak yerimiz yoktu” diye konuştu.

“Otobüs kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak durağa daldı”

Otobüsün çarptığı bisikletlilerden Levent Kurdoğlu, “Biz 5 kişilik bir yarış takımıyız. Bostancı’dan Tuzla istikametine antrenman yapıp oradan da geri dönüyorduk. Kartal Maltepe civarında yağmur başladı. Yaz yağmuru olduğunu düşünüp otobüs durağında bekleyelim dedik. Yaklaşık beş dakika sonra Tuzla’dan Bostancı istikametine doğru gelen bir İETT otobüsü tamamen kontrolü kaybetmiş bir şekilde drift yaparak otobüs durağına daldı. Otobüs yolu kaplayarak geldiği için kaçacak yerimiz yoktu. Yola çıksak altında kalacaktık. Zaten otobüs durağına çarptı ve otobüs durağını dümdüz etti” dedi.