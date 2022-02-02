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Kartal’da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu

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Kartal’da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal’da itfaiye ekiplerinden mahsur kalan martıyı kurtarma operasyonu
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Kartal’da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Kartal Esentepe Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; bir martının binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine binaya gelen ekipler apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı kurtarmak için büyük mücadele verdi. Kısa sürede apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Martının kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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