Kartal’da kısıtlama saatinde restorana yapılan denetimde ceza yağdı

İstanbul(İHA)-Kartal’da pandemi önlemlerine yönelik yapılan COVİD-19 denetiminde bir restorana ceza yağdı. Sokağa çıkma kısıtlamaları saatlerinde sosyal mesafe kurallarının da ihlal edildiği görülen restorandaki şahıslara emniyet ekipleri ceza kesti.

Kartal’ın Topselvi Mahallesi Topselvi Caddesinde 15 Haziran günü restoran olarak faaliyet gösteren bir işyerinde emniyet ekipleri tarafından yapılan Covid-19 denetiminde, işyeri içerisinde 19 şahsın bulunduğu, sokağa çıkma kısıtlama saatleri ile sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği tespit edildi. Kuralları ihlal eden şahısların tamamına 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden toplam 61 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca işyeri sahibi M.A. isimli şahsa kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı “4207 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 5 bin lira para cezası uygulanırken, işyerinde müşteri olarak bulunan şahıslarla ilgili yapılan sorgulamada ise İ.Ç. isimli şahsın 2019 yılında Mersin ilindeki ilgili Mahkemeden “Başkasına Ait Banka Veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması” suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.