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Kartal’da korkutan yangın “çığlık seslerine uyandık”

İSTANBUL KARTAL’DA HENÜZ BELİRNEMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI BİNADA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYE KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞATTI. MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BİNAYI KENDİ İMKANLARIYLA TERK ETTİ. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ.

Kartal’da korkutan yangın “çığlık seslerine uyandık”

İstanbul Kartal’da henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Mahsur kalan vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kartal, Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi’nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Binadan mahsur kalan vatandaşlar yoğun dumandan ve alevlerden kurtulmak için binadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Binadan kendi imkanlarıyla çıktıklarını dile getiren vatandaşlar “Çığlık sesleri ile uyandık” ifadelerinde bulundular.

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