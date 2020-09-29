Kartal’da korkutan yangın “çığlık seslerine uyandık”

İstanbul Kartal’da henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Mahsur kalan vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İSTANBUL KARTAL’DA HENÜZ BELİRNEMEYEN BİR NEDENDEN DOLAYI BİNADA ÇIKAN YANGIN MAHALLELİYE KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞATTI. MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BİNAYI KENDİ İMKANLARIYLA TERK ETTİ. İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ.
İstanbul Kartal’da henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Mahsur kalan vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.