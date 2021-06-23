Kartal’da motokuryenin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar kamerada

Kartal’da seyir halinde olan motokurye, park halindeki otomobilin arkasından aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa çarptı. Motokurye ile çocuk yere savrulurken, kazaya tanık olan vatandaşlardan biri önce yerde yatan motokuryeye vurdu, ardından çocuğun yardımına koştu. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazaya tanık olan çevre esnafından Züleyha Yeşim, “Çok hızlı geçti motosiklet. Zaten kazayı ilk gören de bendim. Bayağı korktuk. Çocuk bakkaldan çıktı çıkmasıyla çocuğu havalandırdı. Kendi de duramadı. O yüzden sürüklendi. Kötüydü” dedi.Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bir anda yolun karşısına koşarak geçmeye çalıştığı, bu sırada motorun çarptığı yer aldı. Küçük çocuğa doğru koşan bir kişinin ise motokuryenin yanından geçerken tekme attığı görüldü.