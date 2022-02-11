banner4556

Kartal’da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

banner4664

Kartal’da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal’da patenli gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu
banner4583

Kartal’da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

banner4336

Kartal’da bir özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yolda seyreden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Otobüsün arkasına takılan patenli gençler trafikte ilerlerken, yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attılar. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin, yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına tutunarak pateniyle ilerlemeye çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde gençlerin kendi canını ve trafik güvenliğini hiçe sayarak pateniyle otobüsün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yer alıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yapımı 1834 yılına dayanan Anadolu Feneri restore...
Yapımı 1834 yılına dayanan Anadolu Feneri restore...
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666