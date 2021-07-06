Kartal’da sağanak yağış nedeniyle ağaç devrildi

Kartal’da yoğun yağış ve rüzgar sonrası dayanamayan bir ağaç devrildi. İtfaiye ekiplerince uzun süren çalışmalar sonrası ağaç devrildiği yerden kaldırıldı. Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
“Ağaç, yağmura dayanamadı”Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Süleyman Akkaş, “Bugün aşırı derecede bir yağmur yağdı. Buralarda sel oluştu resmen. Ağaç da yağmura dayanamayarak devrildi. Neyse ki can kaybı, yaralanma olmadı. İtfaiye geldi, ağacı yerinden kaldırdı. İstanbul’da yaz günü böyle bir yağmuru ilk defa gördüm” diye konuştu.