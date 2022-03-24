Kartal’da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı

İstanbul Kartal’da aşırı hız yaptığı iddia edilen araç yoldan çıkıp takla attı. Kazada yaralanan araç şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saat 02.30 sıralarında Kartal sahil yolu Turgut Özal Bulvarında gerçekleşen kazada iddiaya göre 06 CIV 554 plakalı Volkswagen araç sürücü Burak K(38) aşırı hız yaparak aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü sahil yolundan çıkarak önce yol güzergahındaki ağaçlara çarpıp yan yola fırlayarak takla attı. Takla atan araç içinde bulunan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kaza yerinde asayişi sağlayarak olabilecek başka kazaları önledi ve trafiği kontrol altına aldı.