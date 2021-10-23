Kartal’da virajı alamayan hurda yüklü kamyon alt geçitte devrildi

Kartal’da virajı alamayan hurda yüklü kamyon, alt geçit girişinde devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü burnu bile kanamadan aracın içerisinden çıktı. Devrilen kamyon ve içerisinde dökülen hurdalar ekipler tarafından kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.

Kartal’da virajı alamayan hurda yüklü kamyon alt geçitte devrildi
banner3909
banner4336

Kartal’da virajı alamayan hurda yüklü kamyon, alt geçit girişinde devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü burnu bile kanamadan aracın içerisinden çıktı. Devrilen kamyon ve içerisinde dökülen hurdalar ekipler tarafından kısa sürede olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kartal Topselvi Mahallesi İhsan Sokak’ta bulunan alt geçidin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Üzeyir Önal idaresindeki 06DY2977 plakalı hurda yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kasada bulunan hurdalar yola döküldü. Kamyonun sürücüsü Üzeyir Önal burnu bile kanamadan kamyondan çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen kamyon ve hurdaların kaldırma çalışmaları için sokak, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen mobil vinç ve kamyonların kısa süreli çalışması sonucunda hurdalar ve kamyon kısa sürede olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kaza yeri havadan drone ile görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım...
Basketbol ve voleybol sahalarında yenileme bakım...
  1. BİLECİK

banner4389

banner4324

banner3841