Kasadaki parayı beğenmeyince kebap çaldı

Arnavutköy’de gece saatlerinde girdiği kebapçıdaki kasadaki parayı beğenmeyen hırsız, dolaptaki köfte ve kebapları çaldı. Yaşanan hırsızlık anı kameralara yansırken kısa sürede gözaltına alınan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saat 01.10 sıralarında cadde üzerinde bulunan kebap dükkanına camdan giren hırsız dakikalarca kasayı açmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kasayı açamayan hırsız işyeri içerisindeki alet edevat çantasını alarak makas ve tornavida ile kasayı açmayı başardı. Kasa içerisinde bulduğu parayı saydıktan sonra beğenmeyen hırsız işyerinin içerisinde bulunan dolapta ertesi gün satılmak üzere hazırlanmış kebap ve köfteleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı anbean işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık ile ilgili konuşan işyeri sahibi Mikail Tanrıverdi, “Bizim işyerimizden 2 kilo kebap, 1 tepsi köfte, kaşar ve 300 TL para çalmış. Başka yerlere de girmiş. Buradan yiyecek götürmüş. Keşke gelse benden istese vallahi ben veririm” dedi.

Arnavutköy polisi kısa sürede yakaladı, yakalanan çocuk tutuklandı

Hırsızlık sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Arnavutköy Asayiş Büro Ekipleri, hırsızın 17 yaşındaki N.Ç. olduğu tespit etti. N.Ç. ‘nin aynı gün bir halı sahanın soyunma odasından da hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ekiplerin kamera izlerini sürerek yakaladığı çocuk hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.