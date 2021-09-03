Kasımpaşa’daki korkunç kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kasımpaşa’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 3’ü ağır 7 kişinin de yaralandığı korkunç kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın durakta bekleyen yolcuların arasına daldığı görülüyor.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir dükkana ait kamera görüntülerinde hızla gelen aracın durakta bekleyen yolcuların arasına daldığı görülüyor. Dükkanda bulunanlar gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırırken, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.