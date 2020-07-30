Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir kauçuk fabrikasının bahçesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre büyüyerek fabrikanın dış cephesine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında fabrikada bulunan 2 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırılırken, polisin yangınla ilgili çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışması ise havadan görüntülendi.
Kauçuk fabrikasında çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi
ESENYURT’TA BULUNAN KAUÇUK FABRİKASININ BAHÇESİNDE BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. FABRİKADA BULUNAN 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENİRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI İSE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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