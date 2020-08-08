Kavga ettiği adama balkondan tencere atarken aşağıya düştü

Küçükçekmece’de bir şahıs yoldan geçerken tartıştığı kişiye balkondan tencere atmak isterken aşağıya düştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilirken şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anında yan tarafta bulunan bir iş yerinde çalışan ve gelen sesler üzerine kapıya çıkan Miras Özbek, "Dışarıda kavga ve küfür sesleri geliyordu dışarıya çıktık bu sırada yukarıdan aşağıya sandalye atılıyordu. Ben köşeyi dönüp baktığımda elinde tencere vardı. Onu attığında yukarıdan aşağıya takla attı. Gidip baktığımız da hareketsiz yer de yatıyordu. Sokaktan geçen vatandaşa laf atınca kavga çıkmış" diye konuştu.
Sokakta sürekli kavga olduğunu belirten Mert Arıkan, "Sürekli kavga oluyordu ama biz ne olduğunu bilmiyorduk. Son olarak bu olay oldu. Aşağıdan birileriyle tartışma yaşıyordu. Balkonda ki abi saksı ve halı atıyordu. Ondan sonra içeri giderken aşağıya geleceğim diye bir şeyler söyledi. Son olarak tencere attı ve bu sırada dengesini kaybetti. Demirlerden de tutunamayınca düştü" dedi.