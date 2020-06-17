Kavgayı ayırmak isteyen bekçi silahla vuruldu

Gece saatlerinde Kartal sahilden duyulan silah sesi polis ekiplerini harekete geçirdi. İki grubun kavgasına yürüyüş yaptığı sırada denk gelen bekçi müdahale etmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Baş kısmından kurşunun sıyırdığı tespit edilen bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurşun Bekçinin başını sıyırdı geçti
Olay Yeri İnceleme ekipleri sahilde kuş uçurtmadı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayı aydınlatmak için tüm delillerin toplanmasını sağlayan ekipler, olayın yaşandığı alanı güvenlik şeridi içine aldı ve hiç bir vatandaşın geçişine izin verilmedi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yeşil alanda ve sahil şeridinde yaşanan olaya ait bir iz aradı. Olay yerinden kaçan silahlı kişi ve yanındakileri yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.