Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı
Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
ASAYİŞ
08 Şubat 2022 Salı 14:04
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Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.