Kayınvalidesini vuran sanığa hapis cezası

İstanbul Fatih’teki ikametine eşyalarını almak üzere gittiğinde karşılaştığı kayınvalidesini vuran ve yere ateş ettiğini söyleyerek kendini savunan tutuksuz sanık yargılandığı davada, 3 ayrı suçtan 8 yıl hapis ve bin 200 lira hapis cezasına çarptırıldı.
Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getiren müşteki avukatı, “Bize göre eylem, kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Ayrıca bize göre dosyada eksik olan deliller vardır. Biz bunları bildirmiştik, onların toplanmasını ve aksi halde sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümüt Akıncı’yı ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Akıncı’yı ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, ‘tehdit’ suçundan ise 8 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.