Kayıp babasını bulabilmek için aracından açtığı ses kaydıyla sokak sokak dolaşıyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan Parkinson ve Alzheimer hastası 67 yaşındaki Halil Özer, kahvehaneye diye çıktığı evine dönmedi. Özer’in perişan olan ailesi ise, yaşlı adamı sokak sokak arıyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan Parkinson ve Alzheimer hastası 67 yaşındaki Halil Özer, 27 Ekim tarihinde kahvehaneye gitmek için evden çıktı. Özer’in eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, soluğu polis merkezinde aldı. Kayıp başvurusunda bulunan aile, daha yaşlı ve hasta adamı sokak sokak aramaya başladı. Kaybolan adamın oğlu İlker Özer, babasının resminin yer aldığı kayıp ilanlarını ilçenin dört bir tarafına asan İlker Özer, afişi görmeyen insanların duyması için aracından ses kaydı açarak caddeleri dolaşıyor.

Babasının geçtiği caddeleri teker teker dolaşan Özer, güvenlik kameraları görüntülerinden babasının en son Mutlukent civarında otobüse bindiğini tespit etti. Özer, daha sonra ise babasından bir türlü haber alamadı. Babasının ilaçlarını kullanamadığı için kendini ifade edemeyeceğini dile getiren Özer, görenlerin babasını bilekliğinde yazılı olan numarayı veya polisi arayıp haber vermelerini istiyor.

“Kendi aracımıza ses sistemi kurarak sokak sokak aradık”

Babasını bulabilmek için aramadığı yer kalmadığını dile getiren İlker Özer, “27 Ekim Çarşamba günü saat 11.00 gibi buradan kahveye çıkıyor. Aşağıdan otobüse binip Mutlukent civarlarına gidiyor. Sitenin kameralarından en son Mutlukent’te olduğu tespit ettik. Sokak sokak, cadde cadde afiş, ilan yapıştırdık. Kendi aracımıza ses sistemi kurarak sokak sokak aradık, bulamadık. Düştüğü yerden kalkamıyor, kolunda ki bileklikte ismi, soy ismi yazıyor ve irtibat numarası var. Görenlerin duyanların polise veya afişte olan numaraya irtibata geçmelerini rica ederiz. En son Gebze Mutlukent civarlarında gözüküyor ve sonrasından haber alamıyoruz. Evden kahveye diye çıkıyor ama gördüğümüz kamera kayıtlarına göre Mutlukent otobüsüne bindiğini tespit ettik ve ondan sonra haber alamadık kendisinden” dedi.

“İlaçlarını içemediğinde kendini ifade edemez”

Babasının çok sık dışarıya çıkmadığını belirten Özer, “Sabahları bir iki saat gezer dolaşır gelirdi, sonrada evden çıkmazdı. Tek başına dışarı bırakmazdık hastalığından dolayı şuanda kendisinden haber alamıyoruz. Aile olarak perişan durumdayız insanların yardım etmelerini rica ediyoruz. İlaçlarını kullanamıyor, 7-8 tane ilaç içiyordu. Onları içemediği zaman kendini ifade edemez, sıkıntıdadır. Kolunda ki bileklik bizim için çok önemli, eğer vatandaşlar bileklikteki numaradan bize ulaşırlarsa seviniriz” diye konuştu.

“Yerlerde oturmuş birisini görürseniz ne olur inceleyin”

Eşinin düştüğü zaman yerden kalkamadığını söyleyen Fikriye Özer ise, “Eşim kayboldu, kendisi Parkinson hastası. İlaçlarını içmediği için eve dönemiyor. Sol kolunda bilekliği var. Gören, bilen vatandaşların bize veya polise ulaşmasını rica ediyoruz. Ulaşamıyoruz, bulamıyoruz. Şu anda ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bir de düşerse yerden kalkamıyor. Yerlerde oturmuş birisini görürseniz ne olur inceleyin” şeklinde konuştu.