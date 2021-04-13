Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu

4 gün önce Silivri’den kayıp olarak bildirilen 112 acil servis sürücüsü Adem Polat, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Polat’ın ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, arkadaşı N.Y. ise psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyadan tanıştığı arkadaşının evinde bulundu
Evli ve 2 çocuk babası olan Polat, kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden N.Y. isimli kişinin evinde ölü olarak bulundu. Olay sonrası N.Y.’nin evde olmadığı ve psikolojik tedavi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Polat’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 14:19