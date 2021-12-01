banner4556

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

banner4336

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı
banner3909
banner4558

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Aziz Savaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde ikamet eden Aziz Savaş (82) önceki gün eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine haber vermişti. Savaş için son görüldüğü yerde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Talihsiz adamın cesedine üçüncü günün sonunda Sarıtepe mevkiinde ulaşıldı. Savaş’ın cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kalp krizi geçirdiği anlar kamerada: Bir anda yere...
Kalp krizi geçirdiği anlar kamerada: Bir anda yere...
  1. ASAYİŞ

banner4391

banner4321

banner3841