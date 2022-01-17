Kayıp yaşlı adamın, ormanda parçalanmış cesedi bulundu

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, 15 gündür kayıp olan Metin Tolunay’ın (77) ormanda hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu’da TOKİ Konutlarında oturan Metin Tolunay, 15 gün önce kayboldu. Emekli elektrik mühendisi olan Metin Tolunay’ın evine 12 kilometre uzaklıktaki Dışkaya Mahallesi Harmancık mevkiinde bulunan ormanda vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulundu. Hayvanlar tarafından parçalanmış olan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Unutkanlık yaşadığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Metin Tolunay, otopsinin ardından Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.