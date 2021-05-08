Kaza yapan gençleri son anda fark edince refüje çıktı

Sultangazi’de kaza yaptıktan sonra başka bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri uyaran gençleri son anda fark eden kamyonet sürücüsü, refüje çıktı. Kıl payı atlatılan kazada araçta hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre 34 BFR 007 plakalı otomobiliyle Sultangazi Cebeci yolu üzerinde seyir halinde olan Muhammet Turan, başka bir sürücü tarafından sıkıştırılınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Turan, önce kaldırıma ardından refüje çarptı. Kazaya sebep olan sürücü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla uzaklaştı.
Mademki yasak bu gençler neden geziyor.
Yaşanan kaza nedeni ile gençlere tepki gösteren sürücü, "Orada kaza yapmışlar. Ben de onlara çarpmamak için refüje çıktım. Bunların sokağa çıkması yasak hiçbir evrakları yok ama geziyorlar. Bu gençlerin şu anda dışarıda ne işi var" dedi.Yaşanan kaza sonrası her iki araç da bulundukları yerden çekici yardımı ile kaldırıldı ve trafik normal seyrine döndü.