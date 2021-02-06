Kaza yapan sürücü yerde yakınlarıyla görüntülü konuştu

Esenler’de sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yere yatırılan kişi ambulans beklerken yakınlarıyla kaza yerinde bulunan bir kişinin yardımıyla yakınlarıyla görüntülü konuştu.

Kaza sabah saatlerinde Esenler Batışehir Caddesi’nde meydana geldi. Şefik Ayabakan 34 DVF 40 plakalı aracıyla seyir halindeyken aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan duvara çarptı daha sonra savrulan araç orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan sürücüler hemen talihsiz adamın yarımına koştu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar Ayabakan’ı aracın içerisinden çıkartarak yere yatırdı.

Bir süre ambulans bekleyen Ayabakan yakınlarına haber verilmesini istedi. Bu sırada olay yerinde bulunan bir kişi Ayabakan’ın yakınlarını görüntülü arayarak görüşme sağladı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı talihsiz adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.