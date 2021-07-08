Kaza yapan sürücüye yardım için durdular, kazaya karıştılar: 5 yaralı

Beylikdüzü’nde bariyerlere vurarak kaza yapan otomobile yardım için duran ticari taksi ile motosiklete arkadan gelen başka bir araç çarptı. 3 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü Nurullah Baysal, "Biz yardıma geldik araca. Arkada ilk başta taksi vardı, biz motosiklet ile buradaydık. Arkadan gelen araç taksiye vurdu, taksi de tekrar diğer öndeki arabaya vurdu. Araba da bizi sıkıştırdı orada. Biz yardım etmek amacıyla durmuştuk." diye konuştu.
Araç içerisinde sıkışan Sinan Doğan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için trafik akışını bir süreliğine durdurdu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.