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Kaza yaptı, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

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Bursa’da kontrolden çıkan aracın kaldırma çarptığı kazada sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kadın sürücü, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.

Kaza yaptı, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

Bursa’da kontrolden çıkan aracın kaldırma çarptığı kazada sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kadın sürücü, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada kadın sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, sürücü baygınlık geçiren sürüsü arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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