Kazada hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday, son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece’de sürücü adaylarının direksiyon sınavı sırasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday son yolcuğuna uğurlandı. Namazın ardından çalışma arkadaşları kaza yerine karanfil bırakarak gözyaşları içinde Kuday’ı andı.

Dün görevli olduğu sürücü adaylarının direksiyon sınavında aşırı hız ve buz nedeniyle kayan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü eğitmeni Kader Kuday’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işleminin ardından cenaze namazı için Sefaköy’e getirildi. Kuday için Kazım Bektaşoğlu Camisinde öğle namazı ardından cenaze kılındı, helallik alındı. Cenaze namazına Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, sürücü kursundan çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Namaz öncesi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ailesinin yanına gelerek başsağlığı diledi.

Cenaze namazı sırasında Kuday’ın yakınları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kader Kuday’ın cenazesi defnedilmek üzere Kırklareli Pınarhisar’a götürüldü.

Cenaze namazının ardından Küçükçekmece ve İstanbul’un çeşitli yerlerinden sürücü kursu eğitmeni kaza yerine geldi. Burada toplanan grup, Kuday’ın hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak meslektaşlarını andı.