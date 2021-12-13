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Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti

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Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

Kazada şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
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Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.

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Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Susurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Şeyda Lafçı’nın kullandığı 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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