Kazaya karışan araçtan kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 9 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 6’sı ise kazaya karışan bir araçtan çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ polis uygulama noktasında yapılan uygulamada bir otomobili durdurdu. S.K. idaresindeki otomobilde bulunan 3 Filistinlinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Aracın sürücüsü S.K. gözaltına alınırken, araçtaki 8 bin 800 lira ile 10 avroya el konuldu.

Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi’nde de kazaya karışan O.G. idaresindeki otomobilde bulunan 5 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklu kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Sürücü O.G. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edileceği öğrenildi.